◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）創価大ＯＢで、前回箱根駅伝２区で日本人最高記録で区間２位に入った吉田響（２３）＝現・サンベルクス＝がスポーツ報知に観戦記を寄せた。自身も過去に２度走った５区で区間新記録となる１時間７分１６秒の快走で大逆転し、青学大を往路優勝に導いた黒田朝日（４年）を「全部