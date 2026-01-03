楽天・三木肇監督（４８）が２日、開幕投手について「まだなんとも言われへん」と白紙状態であること明かし、激しい競争を願った。昨季まで２年連続で大役を務めた早川は昨年９月に左肩を手術しており、開幕までに万全となるかは不透明。多くの選手にチャンスがある状況になっている。「荘司と古謝は経験を生かして、今年さらに前進してもらいたいという強い願いもあるし、前田や外国人（コントレラス）も来る。藤井、岸を含めて