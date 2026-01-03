新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。昨年末にアスクエジンバラで挑んだホープフルＳは３着でした。外枠でしたが、しっかりと出していき、位置を取り、ある程度は思い描いていた競馬ができました。最後の坂で止まったのは勝ちにいったぶんもあったでしょうか。この中間は密にコンタクトを取ることで、今できる範囲の中で体を動かせるようになりましたし、レースにも結びついたとは思います。