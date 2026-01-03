左翼枠を争う一人、前川も巻き返しが期待される(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext球団初のリーグ連覇を狙う阪神では、固定しきれなかった左翼枠にも注目が高まっている。2025年シーズンに「6番・左翼」で開幕スタメンを飾った前川右京は開幕戦で適時打。開幕直後の4月は自己最長の14試合連続安打をマークするなど好調を示した時期もあったが、5月に不振でファーム落ち。シーズン通しては69試合に出場、打率.246、1本塁打、15打点と