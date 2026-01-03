冬型の気圧配置と強い寒気の影響で、昨夜は日本海側を中心に雪の降り方が強まりました。太平洋側にも雪雲が流れ込み、東京都心も大粒の雪が降って平年より１日早い初雪を観測しています。普段は、交通の乱れなどから”厄介者”扱いをされがちな都心の雪ですが・・・昨夜はスマホのカメラを向けられたり、年始のゆったりした街中でいつもより”歓迎”されているようでした。きょう、太平洋側は天気が回復しますが、日本海側では雪が