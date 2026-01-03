強い冬型の気圧配置の影響で、日本海側では大雪による交通機関の乱れに警戒が必要です。富山県内は強い冬型の気圧配置の影響で、きのう午前から断続的に雪が降り続いています。きのう午後5時現在で、県東部の平野部で30センチを超える積雪となりました。このあと、冬型の気圧配置は西から次第に緩みですが、きょう昼前にかけて大雪となるところがある見込みで、午後6時までの降雪量はいずれも多いところで平野部で20センチ、山間部