お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が1日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに出演。円満離婚はないと主張した。番組は12月30日収録で、年末に発表された離婚の話題で盛り上がった。その上で矢作は「円満離婚っていうものはないから、そもそも」と切り出した。「本当にあり得るとしたら、熟年離婚みたいなやつで。お互い男と女じゃなくなってしまって」