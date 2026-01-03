オリックス・岸田監督が、昨季夏場から腰のコンディション不良に苦しんだ宮城のフル回転を期待した。「去年に関しては体にボリュームを付けて入ってきたのが明らかに見えて、良かった面と悪かった面があったと思う。そこをまた改善してくると思う」自己最重量90キロで開幕を迎えた昨季はリーグトップの奪三振率9・88の一方、7勝どまり。宮城自身もオフに数キロの減量を掲げており、指揮官は「年齢によってベスト体重も変わっ