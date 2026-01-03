中日・井上監督がキャプテン制を復活し、投手に高橋宏、野手に岡林を指名したことを明かした。「リーダーはベテランという概念を捨て、“Cマーク”を付けさせる。何かあった時にメンバーを集めろよではなく、おまえたちが引っ張らないとダメというメッセージ」高橋宏は昨季、自身初の開幕投手を務め26試合8勝10敗、防御率2.83。自己最多171回2/3を投げ、投手陣をけん引した。岡林は主に1番で12球団唯一の全試合フルイニング