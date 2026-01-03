２日の箱根駅伝往路は、青学大が３年連続で制した。往路で１１位以下の各チーム監督のコメントは以下の通り。中央学院大・川崎勇二監督「大きなミスなくつなげたので、うちらしい駅伝ができた。復路の子たちにもそれを期待している」山梨学院大・大崎悟史監督「５区の弓削が前の見えるところまで持ってきてくれた。復路でシード権争いに加わっていきたい」東農大・小指徹監督「（２区の前田は）今回も万全ではない中でよく頑