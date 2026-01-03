NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝57.32（-0.10-0.17%） ニューヨーク原油の２０２６年２月限は小幅続落。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が見通しているように今年はコロナ禍並みの供給過剰となるリスクがあることから、上値の重い展開が続いている。ベネズエラやイラン、イエメンなどで軍事衝突が発生する可能性があるものの、見慣れた水準で動意は乏しかった。 時間外取引で２月限は５７