NY金先物2月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4329.60（-11.50-0.26%） 金２月限は小幅続落。昨年末で上昇基調が一巡しており、年始にかけては調整含みの展開が続いている。手掛かりが乏しいなか、ドル売りの動きに支援される場面はあったが、ドルが買い戻されると金相場は重くなった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が今年も追加利下げを実施する見通しであることが買い手掛かりであるものの、積極性は限られた。