2025年の国内ドラマシーンは、ベテラン脚本家の新作から気鋭の若手による意欲作、そしてNetflixをはじめとする配信ドラマのさらなる隆盛と、かつてない多様な広がりを見せた1年となった。リアルサウンド映画部では、成馬零一、木俣冬、田幸和歌子のおなじみのメンバーによる座談会を開催。前編では、象徴的だった「ラブストーリーの二極化」、隠れた傑作と称される作品群、そしてドラマが映し出す「時代