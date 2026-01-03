歌舞伎俳優の尾上右近（33）が2日、東京・歌舞伎座で「壽初春大歌舞伎」（25日まで）の初日を迎えた。昼の部「蜘蛛絲梓弦（くものいとあずさのゆみはり）」ではジョロウグモの精が化けた役を中心に異例の1人8役に挑戦。「令和8年のお正月に末広がりの8役で縁起も良い」と手応えを口にした。夜の部では近松門左衛門による「女殺油地獄（おんなごろしあぶらのじごく）」が上演され、松本幸四郎（52）らが出演した。