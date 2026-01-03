◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦鹿島学園4−1堀越（2026年1月2日駒沢）鹿島学園（茨城）が17大会ぶりの準々決勝進出を決めた。ムードメーカーのFW内海が前半32分に鮮やかな連係から先制点を挙げると、後半33分にもチーム3点目を冷静に決める活躍で快勝に貢献した。実家が近所で、同じ大阪・茨田北中出身の興国FW安田とは「絶対にベスト8で戦おうと話していた」と言う。幼なじみを倒し、初の準決勝進出へ。内海は「