3年目を迎えたDeNAの度会が、オフの「親孝行」から今季ブレークを狙う。母・祥子さんはコーヒーショップを運営しており、キッチンカーの出店にも精力的で「繁盛してほしい。ショップの手伝いもしたいですね。いつかキッチンカーで横浜スタジアムにも来ることができればいいですね」。今季の目標は定位置確保。勝負の一年とする。