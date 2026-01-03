WEST.は京セラドーム大阪で初の単独カウントダウンライブを行った。自身の曲のほか、女子アイドルに扮して女性8人組「CUTIESTREET」のヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」を完璧な振り付けで可愛らしく披露した。福男選手権と題して、熱々の年越しそばの早食いなど体当たり企画にも挑戦。WEST.らしいエネルギッシュな公演となった。