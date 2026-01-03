オリックス・岸田護監督（４４）が２日、昨季開幕を任されながらも７勝止まりに終わった宮城大弥投手（２４）にエース奪回指令を出した。「当然、それはエースとしてやってもらわないといけない」とハッパを掛けた指揮官。昨季の宮城は規定回をクリアし、防御率２・３９と健闘したが、ここ一番で失点を許すケースが多く、一方で体重増の強化による腰痛にも再三悩まされた。当然、登板間隔にも影響し、エースとしてもの足りない