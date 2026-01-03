◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦堀越1−4鹿島学園（2026年1月2日駒沢）堀越（東京A）は戦術や交代も選手主体で決めるボトムアップ方式を導入し、3大会連続で全国の舞台に立つも今大会は16強で涙をのんだ。最終学年で主将を務めたFW三鴨は周りに気を配って過ごした1年間を「想像の何百倍もキツかった」と振り返り、「今はすがすがしい気持ち」と顔を上げた。4月からは国士舘大へ進学。「プロになれるように、堀越