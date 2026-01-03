ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２日、今季の４番の理想像として打点を稼げる打者を指名する方針を明かした。最下位に沈んだ昨季はサンタナとオスナの両助っ人や山田、内山らが座った打順であり固定できなかった。本来の４番打者・村上は、米大リーグ・ホワイトソックスに移籍。指揮官は「理想は固定が一番」とし「４番イコール打点だと思っている。チームに必要な一打、１打点というところが不可欠になってくる」と説明した