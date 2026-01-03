冬のスポーツの祭典、ミラノ・コルティナ五輪は２月６日から２２日まで、イタリアで開催される。登山とスキーを融合した山岳スキーを新競技として採用し、８競技、１１６種目を実施。１３の競技会場が四つのエリアに分かれ、広域で行われる。イタリアでは１９５６年コルティナダンペッツォ大会、２００６年トリノ大会に続く３度目の冬季五輪。各競技で活躍が期待される日本勢を紹介する。◇◇全種目の中でメダルラッシ