◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦流通経大柏5―1大分鶴崎（2026年1月2日フクダ電子アリーナ）流通経大柏はFW金子琉久（3年）が途中出場でハットトリックを達成し、逆転勝ちに導いた。1―1の後半開始から投入されると出場2分で勝ち越し弾。ペナルティーエリアでパスを受けると「ボールを持ったら一本目は必ずゴールに行くと決めていた」と迷いなく左足を振り抜いた。同24分には右クロスに右足で合わせ、後半追加タイ