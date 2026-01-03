「箱根駅伝・往路」（２日、大手松〜箱根町芦ノ湖駐車場）１区から積み上げた往路Ｖへの手がかりが、シン・山の神に打ち砕かれた。１５年ぶりの総合優勝を狙う早大が、ゴールまでわずか１・５キロ地点で青学大の黒田にかわされて２位。花田勝彦監督は苦笑いしながら「優勝したかったけど、黒田君が一枚も二枚も上手だった。抜くときにピースされた。悔しいけど強い」と完敗を認めた。レース前から出場大学の中で最も盤石と言