STARTOENTERTAINMENTによるカウントダウンコンサートが31日から1日にかけて東京ドームで行われた。旧ジャニーズ事務所時代の1998〜2022年に開催されていたが同事務所の性加害問題を受けて23年から開催されず、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催となった。NEWSやSnowManら総勢73人が出演。2026年の幕開けを祝福し、Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）は「2026年も精いっぱい頑張っていきたいと思いますので応援のほどよろ