「箱根駅伝・往路」（２日、大手松〜箱根町芦ノ湖駐車場）下馬評では“５強”の一角と目された駒大は３年ぶりの総合優勝が遠ざかる往路７位。３位でタスキを受けた４区の村上響（３年）が区間１９位とブレーキを踏み、５区の安原海晴（３年）も区間７位と持ち味を発揮できなかった。トップの青学大と４分５２秒の差がつき、藤田敦史駅伝監督（４９）は「やっぱりブレーキをしたら勝てない。この差じゃなかなかキツいな」と険