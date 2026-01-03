西武の西口監督が、これまで長く二遊間でコンビを組んできた外崎、源田の2人にも競争を求めた。ベテランに対してポジションは確約せず「競争して勝ち取ってもらうしかない」と強調した。外崎が希望する二塁には日本ハムから石井がFA加入。遊撃で7度ゴールデングラブ賞に輝いている源田だが、昨季は高い守備力を誇る滝沢が遊撃と二塁を守って台頭した。指揮官は厳しい競争を経てレギュラーを決めたい考えだ。