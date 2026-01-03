女優のキムラ緑子（64）が2日、東京・日本橋の三越劇場で主演舞台「わが歌ブギウギ笠置シヅ子物語」（20日まで）の初日を迎え、鏡抜きを行った。“ブギの女王”笠置シヅ子さんの生涯を描く作品。「戦後の日本に歌で力を与えた笠置さんを演じられてうれしいです」と話した。イベントではヒット曲「買物ブギー」をアカペラで披露する場面も。「三越で買い物しまくってください！」と買い物客に呼びかけた。俳優の松村雄基（62