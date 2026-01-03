「箱根駅伝・往路」（２日、大手松〜箱根町芦ノ湖駐車場）自チームの総括より先に、新・山の神に対するため息が漏れた。国学院大の前田監督は、異次元の走りで大逆転を演出した青学大の黒田について「そこ（５区起用）だったのか。すごかった」と苦笑い。「あれはなに？山の神？山の黒田？全部もっていかれた」と脱帽した。チームは１区の青木瑠郁（４年）が、中大の吉居大和が２２年にマークした区間記録を１２秒更新する快