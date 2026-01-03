テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが、1日放送の同局系「闘う女のワイドショー【2025年ニュースを女性目線で総ざらい】」（深夜0時25分）に出演。産後半年での職場復帰について語った。昨年のニュースを女性目線で振り返るワイドショー。番組では進む少子化の話題とともに、妊娠や出産でキャリアが中断される女性の葛藤について出演者が語り合った。23年に長女を出産した弘中アナは「私は11月に産んで、4月から保育園に預けたんで