「箱根駅伝・往路」（２日、大手松〜箱根町芦ノ湖駐車場）史上初となる２度目の３連覇を目指す青学大が、５時間１８分０８秒の新記録で３大会連続の往路優勝を飾った。１区は１６位と大きく出遅れたが、黒田朝日（４年）が山上りの５区で区間記録を１分５５秒も更新する異次元の走りを見せ、歴史的大逆転。エースを５区に起用する原晋監督（５８）の采配がズバリ的中し、３年連続９度目の総合優勝へ大きく前進した。早大が２位