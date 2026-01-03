松山弘平(35)は午年生まれの年男。昨年は全国3位のJRA128勝を挙げ、勝率と連対率はキャリアハイをマークした。G1でもNHKマイルC（パンジャタワー）、阪神JF（スターアニス）、ホープフルS（ロブチェン）の3勝と勝負強さを見せた。「今年で36歳…。年を取ったなと思います」とはにかんでから「年間100勝を目標に頑張ります」と達成すれば7年連続となる記録に焦点を定めた。一年の計を占う金杯は20〜22年に“3連勝”した好相性