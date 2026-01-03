お笑いコンビ、相席スタートの山添寛（40）が、1日深夜放送のテレビ朝日系「闘う女のワイドショー【2025年ニュースを女性目線で総ざらい】」（深夜0時25分）に出演。ワーキングマザーである相方山崎ケイとの間のルールを語った。昨年のニュースを女性目線で振り返るワイドショー。番組では進む少子化の話題とともに、妊娠や出産でキャリアが中断される女性の葛藤について出演者が語り合った。山添はホラン千秋から「男性側から見て