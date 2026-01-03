年男の藤野健太師（47）は東西金杯に管理馬を送り込む。昨年12月21日の中山11R・ディセンバーSをドラゴンブーストで制し、JRA平地オープン初勝利を飾った。「少しずつ厩舎に流れが向いている。今まで通り、今年もやるべきことは丁寧な馬づくり」と普段と変わらぬ様子で語った。スポニチ賞京都金杯のマサノカナリアは昨年8月クイーンSを爪の不安で回避。G1初挑戦だった前走ヴィクトリアマイル14着以来、7カ月半ぶりの実戦。「