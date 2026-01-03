前走ポートアイランドSで実に3年半ぶりの勝利を挙げたヤマニンサンパは団野（レースは亀田）を背に坂路でいっぱいに追われて4F55秒7〜1F12秒0。先月31日にも坂路で4F56秒9の時計を出しており、意欲的に乗り込まれている。団野は「今日は最後しっかりとやりました。前回と比べると動きに物足りなさはあるが能力はあるのでどこまで走れるか」と語った。