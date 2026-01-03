レイエスには新シーズンでも期待がかかる(C)産経新聞社2026年のプロ野球開幕は3月27日。球春到来はまだ先だが、ここでは一足早く、“妄想”開幕オーダーを考えていく。今回は日本ハム編だ。新庄剛志監督4年目となった25年シーズンは、またもソフトバンクの後塵を拝す形の2位。クライマックスシリーズも「勝てば日本シリーズ」の大一番に持ち込んだが、あと一歩及ばなかった。26年は「優勝以外いらない」シーズンになる。【写真