JRAは2日、スポニチ賞京都金杯出走馬の調教後馬体重を発表した。年末年始を挟む変則スケジュールだけに馬体重には注意を払いたい。全頭が前走比で増加しており、2桁増が13頭。輸送を経た当日に向けてどう変化するか。20キロ以上の増加はキョウエイブリッサ、キープカルム、クルゼイロドスル。人気が予想されるランスオブカオスは最も増加幅が少ない6キロ増となっている。