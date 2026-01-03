JRAは2日、中山金杯出走馬の調教後馬体重を発表した。2桁増は6頭。22キロ増のケイアイセナは前走札幌記念が12キロ減で470キロ、輸送を考慮しても太め感はない。アンゴラブラックの16キロ増は成長分。馬体に厚みが出てきた。ニシノエージェントは7カ月ぶりでも中間はきっちりと負荷をかけられており10キロ増なら許容範囲だろう。