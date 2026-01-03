昨年のBCクラシック勝ち馬で休養中のフォーエバーヤング（牡5＝矢作）は4日に帰厩予定。矢作師は「（米国から）帰ってきて間もない状態でも張りはあったし、何の問題もない」と説明。その後はサウジC（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）、ドバイワールドC（3月28日、メイダン）と中東遠征を予定している。僚馬で有馬記念14着シンエンペラー（牡5）はサウジアラビアのネオムターフC（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）を