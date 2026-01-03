『少年が来る』（クオン）は、2024年にノーベル文学賞を受賞した韓国の女性作家ハン・ガンさんの代表作です。1980年に韓国で起きた「光州事件」を題材にしたこの作品のあらすじや読みどころ、本人のコメントなどを紹介します。「少年が来る」あらすじ『少年が来る』は韓国の作家ハン・ガンさんによる小説です。2014年5月に韓国で出版した。2016年10月に邦訳が刊行されました。1980年に韓国の光州で起きた戒厳軍による民主化