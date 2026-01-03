巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が２日、２６年の抱負を「飛」の一文字に込めた。昨季終盤に長打力開花の兆しを見せたニュースター候補。プロ３年目は打球の「飛」距離に磨きをかけて「飛」躍につなげ「１番・中堅」をつかみ取る。“開幕打者”は譲れない。新年の目標を問われた佐々木は「開幕１軍、１番センターです。２６年こそ飛躍の年にしたい」と視線を鋭くした。阿部監督は日本ハムからＦＡで加入した帝京の先輩・松本を