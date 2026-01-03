◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）９年連続９９回目出場の中大は、３区で本間颯（３年）が２年連続の区間賞を獲得するなど、往路３位に入った。藤原正和監督（４４）は復路でのエース・吉居駿恭（しゅんすけ、４年）主将の投入を宣言。３０年ぶりとなる史上最多１５度目の優勝へ、逆転を目指す。中大は、ス