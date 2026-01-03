◇第１０２回東京根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）早大は２０１７年以来となる往路２位に入った。５時間１８分２６秒で首位・青学大にわずか１８秒届かなかった。４区の大物ルーキー鈴木琉胤（るい、１年）が区間記録にあと１秒まで迫る区間賞の激走で２位に押し上げ、５区の「山の名探偵」工藤慎作（３年）で首位浮上したが