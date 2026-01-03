阪神・坂本誠志郎捕手（32）と村上頌樹投手（27）の新春対談が実現した。今年は二人三脚で「連覇」「沢村賞」「最優秀バッテリー賞」獲得の金字塔を打ち立てることを誓った。真剣な野球談議はもちろん、お互いの知られざる素顔や結婚生活なども語り尽くした。2026年の幕開けにふさわしい濃密トーク。猛虎を背負う黄金バッテリーの熱い思いをお届けします。（取材・構成山手あかり）村上新年あけましておめでとうござ