ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手（２３）が２日、オフに母・祥子さんが経営するキッチンカーを手伝うプランを明かした。祥子さんは都内でカフェ「Ｔ−ｇａｕｇｅＣｏｆｆｅｅ」を営んでおり、キッチンカーとしても開店。度会は「時間がある時は、ちょっとでも『いらっしゃいませ』ってやれたら」と、親孝行とファンサービスに意欲を示した。度会ママのお店としてファンの間では有名で「母はコーヒーにこだわっている。おかげさまで