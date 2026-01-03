日本テレビ「新春ウチのガヤがすみません！」が2日午後11時39分から放送され、出演した芸人が生プロポーズした。今回は「ウチのガヤがすみません！超人気企業とマッチングガヤドリームスカウト2026」と題して放送され、総勢26組の次世代ガヤ芸人が集結。ガヤ芸人たちのアイデアと才能を求めて「ドン・キホーテ」「ゼクシィ」「くら寿司」「Pizza Hut」「SHOWROOM」の有名企業5社が集まった。その中で「ゼクシィ」は「結婚