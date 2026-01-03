家族や親族が集まる場面では、おもてなしする側の負担や不満が表面化することがあるかもしれません。「家族なのだから仕方がない」という言葉の裏で、お嫁さんが我慢を強いられているケースも多いのではないでしょうか。エピソード1：＜同居嫁が家政婦！＞義家族が全員集合？おもてなしは誰が？ユリ（仮名）さんは、夫シュン（仮名）さんと幼いふたりの子どもと暮らしています。義父の他界を機に義母と二世帯住宅で同居をはじめま