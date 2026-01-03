東京・歌舞伎座の「壽初春大歌舞伎」（２５日まで）が２日、初日を迎え、昼の部で尾上右近（３３）が令和「八」年の幕開きに末広がりの「八」変化を見せる「蜘蛛絲梓弦」が上演された。右近は女童扇弥から傾城薄雲実は女郎蜘蛛の精、平井保昌まで変化し宙乗りでも魅了。保昌が「七草ならぬ七役を、カレーに勤めた出たがり屋の右近によく似た化け物め。明けて目出度き令和八年、末広がりの八役目で、押戻したる花舞台」と女郎