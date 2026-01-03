昨年の大みそかに放送されたＮＨＫ総合「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の平均世帯視聴率が３５・２％（第２部、後９・００〜１１・４５）だったことが２日、分かった。２４年の３２・７％から２・５ポイント上昇した。第１部は２３、２４年と２年連続で２９・０％を記録しており、２５年は第１部が３０・８％と３０％台へ“復帰”。第２部でも過去ワーストだった２３年の３１・９％から大きく回復した。番組は「つなぐ、つなが