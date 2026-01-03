楽天の三木肇監督（４８）が２日、今季の開幕投手白紙を明かした。昨季の成績を加味しながら左右で古謝、荘司が筆頭になるが、立候補している内に加えて、新戦力の前田やベテラン・岸も控えている状態。指揮官は「チーム内で競争しないと、相手チームには勝てない」とハッパをかけた。２年連続で開幕投手を務めた早川は昨年９月に左肩の手術を受けており、状態次第で開幕は不透明。「しっかりしてもらいたい投手の一人」と指揮