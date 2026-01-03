ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が２日、目標を「沢村賞」に設定した。「最多奪三振などいろいろなタイトルをプロに入ってからは獲りたいと思っていますが、将来的な目標として沢村賞を獲りたいです」とプロデビューイヤーの新年に誓いを込めた。「このタイトルがピッチャーとして最高の賞だと思いますし、球団でも今時点では獲得した方がいらっしゃらないと聞いたので、自分はその高みを目指してみた